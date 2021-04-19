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Вильфанд перечислил самые пожароопасные регионы в апреле

08:45
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Регионам присвоили 4 класс пожароопасности

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил российские регионы с высоким уровнем пожароопасности. Им присвоили 4 класс пожароопасных их 5 возможных.
Вильфанд рассказал о грядущем лете

"Казалось бы, только апрель, а на западном побережье Каспийского моря (восток Волгоградской области, Калмыкия, Астраханская область), а также на востоке Ставрополья, на севере Дагестана - там высокая пожарная опасность. Кроме того, высокая пожарная опасность на юге Бурятии и Забайкальского края, а также на юго-западе Приморья. Высокая - это значит четвертый класс пожарной опасности", - рассказал синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что подобная ситуация в апреле не характерна для перечисленных регионов страны, передают РИА Новости.

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