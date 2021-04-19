"Счастье": Джанабаева показала первое фото с дочерью

Певица поблагодарила всех за поздравления

Певица Альбина Джанабаева опубликовала фотографию новорожденной дочери в Instagram. Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала руки малышки и розовые воздушные шары с надписями "Ура, девочка!" и "Добро пожаловать, малышка".

"Счастье. Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают, пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", - написала Джанабаева в соцсети.

Певица пока не стала раскрывать имя дочери. "И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда. На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным", - рассказала она на прошлой неделе.

Артистка и ее муж, певец Валерий Меладзе стали родителями 12 апреля. Напомним, дочь стала третьим ребенком для пары. Они вместе воспитывают 17-летнего Константина и 6-летнего Луку.

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