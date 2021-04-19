Россияне назвали наиболее грамотные профессии

Учителя - ожидаемо среди лидеров

Компания "Ромир" выяснила у россиян, представителей каких профессий они считают наиболее грамотными. 70% респондентов назвали таковой профессию учителя.

Вместе с тем 52% также отметили юристов, 44% - журналистов.

"Следом в рейтинге грамотности расположились врачи, инженеры и экономисты - в их лингвистических навыках не сомневаются 42%, 32% и 29% россиян соответственно", - приводит материалы исследования ТАСС.

О грамотности представителей IT-сферы заявили 23% участников опроса, банковских работников - 20%. Что касается государственных служащих, то их в данном контексте выделили 17% граждан.

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