Принц Гарри поговорил с отцом и братом на похоронах деда

В британской королевской семье не все гладко

Принц Гарри впервые после интервью Опре Уинфри поговорил с отцом Чарльзом и братом Уильямом лично. Им удалось встретиться на церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Родственники проговорили два часа.

Принца Филиппа похоронили в Виндзорском замке в субботу, 17 апреля. Чтобы проводить дедушку в последний путь, принц Гарри прилетел из США, где живет с семьей.

"Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп", - приводит газета Sun слова инсайдера в королевской семье. "Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли", - сообщил другой источник.

Предполагается, что принц Гарри может пробыть в Великобритании до среды, чтобы поздравить королеву Елизавету II с 95-летием, передает издание Sun.

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