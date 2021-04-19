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Принц Гарри поговорил с отцом и братом на похоронах деда

09:31
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

В британской королевской семье не все гладко

Принц Гарри впервые после интервью Опре Уинфри поговорил с отцом Чарльзом и братом Уильямом лично. Им удалось встретиться на церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. Родственники проговорили два часа.
Принц Гарри прилетел на похороны принца Филиппа без жены

Принца Филиппа похоронили в Виндзорском замке в субботу, 17 апреля. Чтобы проводить дедушку в последний путь, принц Гарри прилетел из США, где живет с семьей.

"Пока рано, но можно надеяться, что это тот первый шаг, которого бы хотел Филипп", - приводит газета Sun слова инсайдера в королевской семье. "Гарри и Уильям, кажется, сердечно общались друг с другом, когда выключились камеры, и это, по всей видимости, подготовило возможность для Чарльза присоединиться к ним, когда все остальные ушли", - сообщил другой источник.

Предполагается, что принц Гарри может пробыть в Великобритании до среды, чтобы поздравить королеву Елизавету II с 95-летием, передает издание Sun.

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