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Володин предупредил о риске новых антироссийских санкций

08:52
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Они могут быть направлены на топливно-энергетическую отрасль

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал пост у себя в Telegram, в котором оценил риски введения против России новых санкций.
Госдепу не понравился жёсткий ответ России на новые санкции

"Следует ожидать другие претензии к нашей стране", - заметил спикер. По его словам, "всему миру стало ясно", какие принципы демократии исповедуют Соединенные Штаты.

Как уточнил Володин, цель США - остановить экономическое развитие России, а новые ограничения, скорее всего, будут направлены на топливно-энергетическую отрасль и промышленность.

"И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне", - заключил председатель нижней палаты парламента.

На прошлой неделе Штаты ввели новые санкции против России. Они касаются покупки российских долговых обязательств, 32 организаций и физических лиц, а также шести технологических компаний. Москва приняла ответные меры, представив черный список чиновников из США.

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