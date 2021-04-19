"Подключились европейские врачи": Верка Сердючка борется с тяжелой болезнью

Артист долгое время борется с депрессией

Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, тяжело болен. Об этом сообщил его продюсер Юрий Никитин.

Он не стал раскрывать подробности о болезни Данилко, но заявил, что проблемы серьезнее, чем может показаться. Никитин напомнил, что в 2007 году артист впал в депрессию и "не мог творить и выступать".

"Большая группа специалистов трудится над его выздоровлением, врачи не только из Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", — сказал Никитин в эфире передачи "Зірковий шлях".

Ранее сам Данилко рассказывал о некоем серьезном заболевании, из-за которого сильно располнел. Поклонники тогда предположили, что у артиста рак, однако эти предположения не подтвердились.

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