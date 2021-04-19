При стрельбе в Луизиане пострадали пять человек

Нападавшего разыскивают

Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщает телеканал KSLA News со ссылкой на полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на Херн Авеню. Ранения получили пять человек, они госпитализированы.

Стрелявшего пока не нашли, розыски продолжаются. Данных о погибших к настоящему моменту нет.

На прошлой неделе стрельба произошла в американском Индианаполисе. Погибли восемь человек. До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об "эпидемии вооруженного насилия" в стране и призвал Конгресс принять меры.

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