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При стрельбе в Луизиане пострадали пять человек

09:04
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Нападавшего разыскивают

Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Шривпорт, штат Луизиана, сообщает телеканал KSLA News со ссылкой на полицию.
В результате перестрелки в Техасе погибли люди

Уточняется, что инцидент произошел на Херн Авеню. Ранения получили пять человек, они госпитализированы.

Стрелявшего пока не нашли, розыски продолжаются. Данных о погибших к настоящему моменту нет.

На прошлой неделе стрельба произошла в американском Индианаполисе. Погибли восемь человек. До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил об "эпидемии вооруженного насилия" в стране и призвал Конгресс принять меры.

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Стрельба в Луизиане
Стрельба в Луизиане
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