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В России провели более 126 миллионов тестов на COVID-19

09:17
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

За сутки сделали 263 тысячи исследований

В Роспотребнадзоре сообщили, что число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 126 миллионов.
ВОЗ предупредила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

За прошедшие сутки, уточнили в ведомстве, было сделано 263 тысячи исследований. Из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются около 513,9 тысячи человек, пишет ТАСС.

В минувшие выходные стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 140 миллионов, скончались от осложнений болезни три миллиона человек.

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