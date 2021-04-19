В России провели более 126 миллионов тестов на COVID-19

За сутки сделали 263 тысячи исследований

В Роспотребнадзоре сообщили, что число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 126 миллионов.

За прошедшие сутки, уточнили в ведомстве, было сделано 263 тысячи исследований. Из-за подозрения на COVID-19 под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются около 513,9 тысячи человек, пишет ТАСС.

В минувшие выходные стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 140 миллионов, скончались от осложнений болезни три миллиона человек.

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