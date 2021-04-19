Собянин рассказал о будущем наземного транспорта Москвы

Все делается для удобства пассажиров

В этом году власти Москвы проведут новые конкурсы с коммерческими перевозчиками. Это приведет к улучшению качества пассажирских перевозок в городе.

"Что изменится для пассажиров? На большинстве маршрутов будет введено тактовое расписание. Автобусы будут отправляться через равные промежутки времени - каждые 5, 10 или 15 минут в зависимости от типа маршрута. Станет больше сидячих мест. Появится бесконтактная оплата банковскими картами и USB-розетки для зарядки гаджетов", - написал Сергей Собянин на своем сайте.

Кроме того, перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать автобусы, в них установят систему контроля усталости водителя "Антисон", а сами водители начнут носить форменную одежду.

С 2010 года скорость движения автобусов увеличилась в 1,5-2 раза благодаря выделенным полосам, напомнил мэр. "Мосгортранс" за 10 лет полностью обновил свой парк, в нем появилось, в том числе, 600 электробусов. Собянин пообещал, что власти Москвы и дальше будут развивать автобусные перевозки, как один из главных приоритетов в создании качественного общественного транспорта.

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