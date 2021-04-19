Россияне рассказали, почему не просят повышения зарплаты

Большинство считают это бессмысленным

Порядка трети (31,3%) россиян не пытаются просить у руководства повышения зарплаты. Свое бездействие люди объясняют тем, что они уверены в бесполезности подобных разговоров с начальством.

24,6% опрошенных не просят повышения зарплаты, поскольку руководство и без того регулярно повышает доход своих сотрудников. 6,1% респондентов боятся подобным образом испортить отношения с начальством.

14% россиян признались, что просят увеличения зарплаты в среднем раз в год, а еще 8,1% - раз в полгода, передает РИА Новости.

Что касается задержек зарплаты, то регулярно с подобным сталкиваются 4,1% респондентов, 16,8% признались, что выплаты задерживали неоднократно, а 43% столкнулись с этим лишь единожды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram