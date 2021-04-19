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МВД раскрыло отличия электронных паспортов от бумажных

09:46
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Документ будут выпускать в формате пластиковой карты

Электронный паспорт (документ нового образца) будет содержать не только отпечатки пальцев, но и, по желанию владельца, электронную подпись. Об этом рассказали в МВД.

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"Основное отличие ПЭН (пластиковая карта, содержащая электронный носитель информации – прим. ред.) от действующего "бумажного" - формат изготовления в виде пластиковой карты", - сообщили РИА Новости в министерстве.

В МВД уточнили, в паспортах будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца.

"В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", - рассказали в ведомстве.

В Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах - по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

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