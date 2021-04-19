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В Непале нашли пропавших российских альпинистов

09:40
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Они совершали восхождение на Аннапурну

В понедельник непальская газета The Himalayan Times написала о потере связи с тремя альпинистами из России. Сейчас то же издание сообщает, что спортсмены - Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синев - нашлись.
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Уточняется, что они совершали восхождение на Аннапурну. Альпинисты доставлены в базовый лагерь, чувствуют они себя нормально, хотя и немного пострадали от незначительного переохлаждения.

Прежде была организована поисково-спасательная операция. В район поисков собирались сбрасывать запасы еды и воды.

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