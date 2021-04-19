Турецкий ученый опроверг одобрение производства в стране "Спутника V"

Испытания продолжаются

Передаваемые СМИ сообщения об одобрении производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции не соответствуют действительности, отметил в беседе с РИА "Новости" член научного совета при минздраве страны Афшин Эмре Кайыпмаз.

"Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты", - рассказал он, добавив, что корреспондент, очевидно, неправильно интерпретировал полученную информацию.

Кайыпмаз уточнил, что газета Yeni Şafak, первой опубликовавшая недостоверные сведения, согласилась убрать новость с сайта. По словам ученого, испытания "Спутника V" в Турции продолжаются в штатном режиме, окончательного одобрения пока нет.

Ранеев апреле президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы борьбы с COVID-19. Особое внимание было уделено планам поставок "Спутника V" и возможностям ее совместного производства.

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