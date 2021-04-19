В России появился экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Им можно воспользоваться в домашних условиях
Российская компания "Рапид БИО" (резидент "Сколково") совместно с "Авивиром" зарегистрировала первый в стране экспресс-тест, предназначенный для выявления антител после вакцинации от коронавирусной инфекции.
Отмечается, что тест дает готовый результат уже спустя 15 минут после сбора биоматериала, а для его проведения нужна всего капля крови. Точность теста при этом составляет 96%.
В "Сколково" добавили, что реагенты теста отвалидированы под вакцины, в первую очередь под "Спутник V", предает РБК.
На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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