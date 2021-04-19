Из Сирии вывезли более 40 российских детей

Самолет Минобороны приземлился в подмосковном аэропорту

Из Сирии в Россию самолетом Министерства обороны в понедельник были доставлены 44 российских ребенка, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте по правам ребенка.

Приземлился самолет в подмосковном аэропорту Чкаловский. Сопровождала детей в возрасте от двух до 16 лет на борту сама омбудсмен Анна Кузнецова. Вывезены они были с территории лагерей беженцев, а также из приюта Дамаска.

Процесс возвращения в Россию несовершеннолетних граждан, находящихся в Ираке и Сирии, началась еще летом 2017 года. Этот рейс стал 13-м по счету с декабря 2018-го.

Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александры Сергомасовой (см. видео).

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