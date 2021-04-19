Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать национальную кухню

Украинцы до сих пор следуют советским традициям

Украинцам нужно декоммунизировать национальную кухню, чтобы найти себя, уверен популярный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. По его словам, кулинария по значимости сравнима с национальным языком.

Повар отметил, что во многом нынешняя украинская культура питания основана на традициях, выработанных во времена Советского Союза. Процесс создания "чисто украинской кухни", по его словам, начался лишь восемь лет назад, передает Nowa Europa Wschodnia.

"Лично я считаю, что в рамках процесса осознания себя как нации также должна быть декоммунизация нашей кухни. Мы не можем позволить себе оставаться пассивными в этом вопросе, это вопрос, сравнимый с языком. Мы должны взять себя в руки и заставить людей формировать кулинарные традиции своего народа вместо того, чтобы повторять навязанные им шаблоны", - считает Клопотенко.

Он признал, что не все украинцы готовы отказаться от традиций времен СССР. Чтобы решить этот вопрос, повар предложил ввести налог на те или иные продукты или блюда, чтобы желающие сохранить советские традиции платили больше, к примеру, 20% налога на те или иные продукты и блюда.

"Я понимаю, что здесь требуется наличие политической воли, а в последнее время ее, скорее, нет, поэтому нам остается продолжать "раскручивать" борщ", - подытожил Клопотенко.

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