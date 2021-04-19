В Москве подвели итоги первого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Победители разделили призовой фонд в 4,5 миллиона рублей

В Москве подвели итоги первого образовательного хакатона всероссийского IT-конкурса "Цифровой прорыв". Это флагманский проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Его главная цель - поддержать талантливых молодых специалистов. Участие принимают программисты, маркетологи и аналитики из разных регионов. В течение 48 часов они создавали инновационные цифровые проекты. Победители разделили призовой фонд в 4,5 миллиона рублей, передает "ТВ Центр".

"Всего 161 команда дошла до начала участия в хакатоне. 81% команд дошли до финала. Это невероятный результат. Вместе они сгенерировали 136 решений. Ребята, вы крутые, я горжусь вами, можно без преувеличения сказать, что вы IT-настоящее и IT-будущее России и цифровой экономики России", - заявил Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель проекта "Цифровой прорыв".

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