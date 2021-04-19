Как проходит вакцинация от коронавируса на дому

Пожилые пациенты охотно записываются на прививку перед майскими праздниками

В России зарегистрировали первый экспресс-тест для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Всего за несколько минут он показывает антитела к инфекции с точностью до 96%. Между тем, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашей стране выявили 8589 новых случаев COVID-19. Из больниц выписаны 6818 человек.

Идти в поликлинику Николаю Ивановичу не понадобилось. Врачи позвонили сами и предложили привиться дома. Безопасно и комфортно.

- Два дня надо лежать? - Нет. Вы ведете обычный образ жизни. - Спасибо большое вам, что приехали. Это вообще здорово.

Прививки на дому в Минеральных Водах сделали уже десятки пожилых граждан. В городе сформированы несколько мобильных бригад вакцинации. В Тюменской области их уже более 20. Почти половина всех привившихся в регионе - люди старше 60. И многие делают инъекции на дому.

"В частности, мы понимаем, что перед 9 Мая будет большое количество поздравлений у этих людей, у них будет большое количество посетителей. Поэтому нам очень важно их защитить. Поликлиники своих пациентов обзванивают, предлагают вакцинацию, формируют листы ожидания и приезжают в удобное время для наших ветеранов, для наших пожилых граждан, чтобы поставить им прививку на дому", - заявила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В мире число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 140 миллионов. Наибольший прирост показывает в том числе Турция - 62 тысячи случаев в сутки. Для сравнения, в США с населением в четыре раза больше - 50 тысяч заболевших. Сегодня стало известно, что турецкая фармацевтическая компания подала заявку на одобрение производства российской вакцины "Спутник V". Препарат крайне необходим стране для успешной борьбы с коронавирусом. С 15 апреля Россия на полтора месяца приостановила авиасообщение с Турцией. Граждане, уже находящиеся там на отдыхе, будут вывозиться в плановом порядке. Росавиация создала оперативный штаб для контроля за ситуацией.

"Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации", - сообщили в Росавиации.

В Венесуэле, где ситуация с распространением коронавируса также очень тревожная, президент Николас Мадуро сообщил, что страна, наконец, получила возможность внести 120 миллионов долларов в программу COVAX по распределению вакцин среди стран с низким уровнем дохода. Эти средства Запад снисходительно разрешил вывести из-под санкций. Тем временем Россия отправила в Венесуэлу уже четыре партии вакцины "Спутник V". Как отмечают местные власти, с начала использования препарата в стране не зафиксировано побочных эффектов, он пользуется доверием населения. Всего же наша вакцина на данный момент одобрена к применению в 60 странах мира с общим числом населения более трех миллиардов человек.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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