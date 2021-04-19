"Росатом" лишат возможности построить АЭС в Чехии после шпионского скандала

Россия и Чехия взаимно выслали несколько десятков дипломатов

Сегодня посольство Чехии в Москве покинут 20 сотрудников. Персонами нон грата их объявили в ответ на действия Праги, которая решила выслать 18 российских дипломатов. Чешская сторона считает, что наши спецслужбы якобы причастны к диверсии, которая произошла в республике в 14-м году. В российском МИД эти обвинения назвали провокацией. Доказательств Прага не предоставила. Как заявили в правительстве Чехии, сегодня будет рассмотрен некий секретный документ.

У нашего посольства в Праге звучат антироссийские лозунги. Небольшая группа митингующих с флагами Евросоюза и НАТО в руках требует более жёсткого ответа на атаку, которую приписывают Москве. Бездоказательные обвинения в причастности к взрыву семилетней давности во Врбетице растиражировали в прессе. Но убедить смогли не всех. У здания собрались и противники абсурдных действий чешских властей. Вспыхнули беспорядки, одного участника задержали. Рост напряжённости - именно то, чего добивалась официальная Прага. Первый вице-премьер Чехии не скрывает: против России провели хорошо спланированную операцию, и с гордостью подчёркивает её размах.

"Чешские силы безопасности добились феноменального успеха. Высылка офицеров Службы внешней разведки и ГРУ значительно ослабит враждебную деятельность российских агентов. Я горжусь работой наших силовых структур", - заявил Ян Гамачек.

Речь идёт о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, о котором почему-то вспомнили только сейчас. Ранее Прага возлагала вину за инцидент на фирмы, владеющие хранилищем. Теперь заговорила о неких агентах российских спецслужб. Отчёт о расследовании правительство рассекретит только сегодня, но 18 наших дипломатов из страны уже выслали. Одновременно отменили визит в Москву одного из высокопоставленных чиновников.

Как заявила представитель российского МИД Мария Захарова, этими карикатурными действиями Чехия лишний раз продемонстрировала полную несамостоятельность в международных делах и вассальную преданность США.

Об этом говорят и события, которые развернулись вокруг строительства нового энергоблока чешской АЭС. Антироссийский скандал перекроет доступ к тендеру Росатому - это признали уже на официальном уровне к большой радости заокеанских кураторов. Именно Вашингтон горячо выступали против участия Москвы в энергетическом проекте. Похвала от американского Госдепартамента не заставила себя ждать.

"США поддерживают Чехию в её решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории. Мы должны твёрдо противодействовать России, чьи шаги ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнёров", - говорится в заявлении Госдепа.

Прага ищет одобрения и в НАТО. На завтрашнем заседании участников Североатлантического альянса она предлагает рассмотреть вопрос о причастности России к взрыву на складе. А Москву до конца этого дня покинут 20 чешских дипломатов. В посольстве останутся работать только пять человек. Наша страна симметрично ответила на недружественные шаги.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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