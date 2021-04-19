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Циклон принес на Сахалин снегопад и шквалистый ветер

11:40
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

На дорогах острова множество аварий

Мощный циклон принёс метель на Сахалин. Шквалистый ветер оборвал линии электропередачи. Без света остались более 60 тысяч человек в нескольких населённых пунктах. Работают аварийные бригады, передает "ТВ Центр".

Сложная ситуация на дорогах острова - гололед и множество аварий. Возле Южно-Сахалинска перевернулся автобус с пассажирами. Пострадали, по меньшей мере, два человека. Они госпитализированы. Сейчас устанавливают все обстоятельства ДТП.

По прогнозам, непогода продлится всю неделю. Пешеходов просят быть предельно внимательными, а водителям рекомендуют по возможности не садиться за руль.

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