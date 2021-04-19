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ФСБ показала видео переговоров организаторов покушения на Лукашенко

11:49
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Подозреваемые - юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута - задержаны

ФСБ раскрыла новые подробности подготовки военного переворота в Минске. Опубликовано полное видео с участием подозреваемых, а также кадры их задержания.

Совместная спецоперация российских и белорусских спецслужб прошла в Москве, передает "ТВ Центр". Заговорщиков - юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту - задержали в разных частях города. Свои планы злоумышленники ранее обсуждали в одном из столичных ресторанов. На видео отчётливо слышно перечисление задач, среди которых устранение Александра Лукашенко и присвоение его имущества, захват ключевых объектов в Минске, блокирование силовых и правительственных структур.

Всё должно было произойти 9 мая. Примечательно, что Зенкович имеет двойное гражданство - США и Белоруссии. По данным спецслужб, участники заговора получали поддержку из-за рубежа, в том числе из Польши. Госпереворот планировали провести по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением киевских националистов. Задержанные уже дают признательные показания. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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