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Топ-клубы Европы объявили о создании футбольной Суперлиги

10:36
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Известны 12 команд-основателей

В европейском футболе появится новый турнир - Суперлига. Участвовать в нем на старте будут 12 команд, передает Financial Times со ссылкой на пресс-релиз организации.
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Составят Суперлигу шесть клубов из Англии ("Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал"), три - из Испании ("Реал", "Барселона", "Атлетико") и три из Италии ("Милан", "Интер", "Ювентус").

"Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что к числу основателей в какой-то момент присоединятся еще три клуба, какие именно - пока неизвестно.

Старт сезона обещают "в кратчайшие сроки". Союз европейских футбольных ассоциаций при этом уже осудил создание Суперлиги. В УЕФА рассматривают возможность исключения клубов-основателей из соревнований под своей эгидой.

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