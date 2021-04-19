Коронавирус в России нашли еще у 8589 человек

Вылечились 6818 человек

В России за минувшие сутки выявили 8589 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2279. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 692 человека, в Подмосковье - 592.

Выздоровели за сутки 6818 человек. Скончались 346 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4710690 человек. Вылечились 4333598, умерли 105928 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 126 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 513951 человек.

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