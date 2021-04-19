"Я был словно под гипнозом": мошенники изобрели новую схему обмана россиян

Отыскать злоумышленников в подобных случаях сложно

Мошенники начали звонить с номеров, которые полностью совпадают с настоящим номером банка. Это стало возможно благодаря специальной компьютерной программе. В разговоре злоумышленники пытаются узнать данные банковских карт или просят вывести деньги якобы на безопасный счет. Впрочем, позвонить преступники могут и от имени правоохранительных органов.

"Я был словно под гипнозом", – признаётся молодой человек, чьё лицо в интересах следствия скрыто. Казалось бы, уже известная схема телефонного мошенничества давно изжила себя. Однако злоумышленникам всё-таки удалось заставить его не только перевести все деньги, но ещё взять кредиты.

"Сначала свои деньги снял, зарплатную карту, перевёл якобы на сохранную ячейку, также Тинькофф. Потом уже взял кредиты, чтобы, как они представили это, что нужно перекрыть кредиты, которые взяли на меня по паспорту", - рассказал пострадавший.

В общей сложности мужчина потерял больше 600 тысяч рублей. Кроме того, ему пришлось взять ещё и два кредита. Его не смутил разговор с сотрудником банка, поскольку номер, с которого звонили мошенники, полностью совпадал с номерами финансовой организации, и даже номером Следственного комитета, откуда тоже якобы ему звонили. Как выяснилось позднее, эти махинации стали возможны благодаря компьютерной программе.

"Телефоны совпадали – как Следственный комитет, так и ВТБ. Я посмотрел специально сайт. Там был именно тот номер, который мне звонил", - сообщил мужчина, пострадавший от действий мошенников.

Махинации с подменой номеров в Следственном комитете называют новой схемой мошенничества. И предупреждают клиентов, что ни банк, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не просят перевести деньги на какой-либо счёт. Подобные действия являются незаконными.

"Не следует перезванивать по номерам входящих вызовов. Если вам позвонили с подобной просьбой, рекомендуем обратиться в банк, в котором у вас открыт счёт, либо по телефонам правоохранительных органов, за сотрудников которых себя выдают мошенники", - сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Проверить состояние своего счёта лично, а не идти на поводу позвонившего человека – самый верный способ сохранить деньги, уточняют в Следственном комитете. Не стоит реагировать на угрозы и доводы мошенников. Они часто используют метод давления на потенциальную жертву, стараясь убедить перевести деньги как можно быстрее. И потому в подобных случаях разговор лучше не продолжать, а немедленно положить трубку.

"Даже если у вас деньги украдут с карты, уведут. Вам банк ни в коем случае звонить не будет. Вы будете ходить разбираться. Но не банк. Поэтому все звонки с банка по поводу того, что с вас списали деньги и так далее – это, в принципе, мошенничество", - рассказал программист Дмитрий Нестратов.

Программист Дмитрий столкнулся с подобным звонком, но благодаря профессии был знаком с электронными сервисами, которые меняют номер телефона. Поэтому быстро оценил ситуацию, и мошенники в результате остались ни с чем. Тем не менее, тех, кто всё-таки попался на удочки аферистов и потерял деньги, очень и очень много. Отыскать злоумышленников в подобных случаях сложно. Поэтому главной рекомендацией остаётся бдительность, рациональное отношение к происходящему и, конечно, спокойствие.

Илья Данилцьев, Владимир Белинский и Михаил Ямутов, "ТВ Центр".

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