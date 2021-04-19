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Двое погибли в Техасе в ДТП с Tesla на автопилоте

10:59
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Электромобиль горел четыре часа

В американском городе Спринг, штата Техас, ехавший на автопилоте электромобиль Tesla врезался в дерево, погибли два человека, пишет The Wall Street Journal.
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Уточняется, что один погибший находился на переднем пассажирском сидении, второй - сзади.

Как рассказали в полиции, чтобы потушить вспыхнувший в результате столкновения огонь, потребовалось около четырех часов. Дело в том, что использующиеся в Tesla аккумуляторы очень легко воспламеняются.

Ранее стало известно, что с системами помощи водителям в электромобилях Tesla связаны уже более 20 расследований. В компании же настаивают на том, что режим автопилота не призван стать полной заменой водителю.

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