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Шепелев раскрыл имя новорожденного сына

11:29
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Ведущий недавно стал отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам, как они с Екатериной Тулуповой назвали новорожденного сына. В конце марта возлюбленная подарила телеведущему ребенка.
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Несколько дней назад Шепелев уже намекал, что для ребенка выбрали красивое и редкое имя из пяти букв. Теперь же ведущий признался, что мальчика назвали Тихон. Об этом счастливый отец сообщил в Instagram.

"Красивое имя!"; "Хорошее имя. Доброго и светлого пути мальчишке, любящих и понимающих родителей рядом"; "Поздравляю! Имя волшебное!"; "Офигенно звучит"; "Отличное имя", - оценили выбор подписчики.

У Шепелева и Тулуповой есть и старшие дети – у Тулуповой дочь Лада, а у Шепелева сын Платон. Ранее телеведущий рассказал, как ребята отнеслись к появлению братика.

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