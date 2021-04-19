ФСБ выявила 55 подпольных оружейников

Изъяты 222 единицы огнестрельного оружия

Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении деятельности 55 подпольных оружейников в 21 регионе России. Спецоперация проводилась с участием МВД и Росгвардии.

Из незаконного оборота было изъято 222 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Также уточняется, что прекращена деятельность 27 подпольных мастерских.

В ЦОС добавили, что оперативные действия велись в том числе в Москве, Карачаево-Черкесии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях.

Среди изъятого значатся, в частности, шесть автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 108 винтовок, карабинов и ружей, 57 ручных гранат, около 8 тысяч патронов, передает ТАСС.

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