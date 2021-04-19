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"Не могу встать": Гном Гномыч поранился на Мальдивах

11:37
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Мальчик повредил ногу на отдыхе

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, которого родители и поклонники ласково называют Гном Гномыч, травмировал ногу во время отдыха на Мальдивах.
Яна Рудковская готова снова стать матерью

В Instagram-аккаунте Яны Рудковской появилось видео, в котором мальчик рассказал поклонникам о своих злоключениях.

"Мы приехали на Мальдивы и поплыли смотреть рыб с мамой. Я не надел ласты, мама потащила рыб смотреть, а я не хотел — ракушки собирал. Въехал в этот коралл, поцарапал икру до крови. Коралл был синего цвета, я его не заметил. Самое неприятное — это нога. Не могу влезть в кроссовки, невозможно их надеть. Ужасно болит, не могу встать", - поделился Гном Гномыч.

Поклонники выразили сочувствие неудачам мальчика и пожелали ему выздоровления. Некоторые также приободрили Сашу и напомнили, что не бывает детства без ссадин.

"Ох, Саня, начало есть отдыха. И щеки уже красные, и травмы. Настоящий пацанский отдых"; "Настоящий мужчина"; "Что за детство без ссадин?!"; "Скорейшего выздоровления, Сашенька, ты как настоящий мужчина! Не унываешь, не ноешь", - написали в комментариях.

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