В Китае произведут более 100 миллионов доз "Спутника V"

Об этом объявили в Российском фонде прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций договорился с компанией Hualan Biological Bacterin о производстве в Китае разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V". Произведено будет более 100 миллионов доз.

"Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 миллионов человек", - приводит ТАСС сообщение фонда.

Там добавили, что рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%.

В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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