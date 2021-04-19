В Москве от COVID-19 вылечились еще 1089 человек

Госпитализированы 903 пациента

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса сообщили о выздоровлении от заболевания еще 1089 пациентов в Москве. Всего в столице вылечились уже 972646 человек.

"Подтверждено 2279 новых случаев заражения, госпитализированы 903 человека, скончались 59 пациентов", - добавили в оперштабе, напомнив: при появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача.

По всей стране за минувшие сутки выявили 8589 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в России заболели 4710690 человек, умерли 105928 пациентов.

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