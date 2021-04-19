Попова оценила уровень иммунитета к коронавирусу среди взрослых и детей

В стране стало больше людей с антителами

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень иммунитета к коронавирусной инфекции среди взрослых россиян и детей. Оказалось, что уровень иммунитета к COVID-19 среди детей выше, чем среди взрослых.

"Дети в возрасте от 1 до 17 лет на большинстве обследованных территорий имеют более высокую серопревалентность к SARS-COV-2, чем взрослые", - заявила глава ведомства.

По ее словам, проводимое в России исследование уровня популяционного иммунитета к коронавирусу показывает, что в стране увеличивается число людей с антителами. В декабре прошлого года иммунитет имели от 21,2% до 74,8% прошедших обследование, а уже в марте этого года их число увеличилось до 25-87,1%, передает РИА Новости.

Ранее Оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России коронавирусом заболели 8589 человек. Всего в стране за все время пандемии выявлено 4710690 инфицированных.

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