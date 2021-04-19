Попова рассказала о сибирском штамме коронавируса

Происходит формирование этой мутации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, сейчас Россия 87-я в мире по среднесуточной заболеваемости.

Попова уточнила, что власти правильно избрали опережающую модель реагирования на распространение инфекции, в связи с чем даже на пике заболеваемость в стране была ниже, чем в других государствах.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора обновила данные по распространению британского и южноафриканского штаммов. Сегодня в России выявлено 192 случая британской мутации, 21 - южноафриканской.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - добавила Попова (цитата по ТАСС).

В крупных городах, подчеркнула она, необходимы специальные меры против инфекции.

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