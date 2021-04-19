Попова рассказала о сибирском штамме коронавируса

Происходит формирование этой мутации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, сейчас Россия 87-я в мире по среднесуточной заболеваемости.
Попова уточнила, что власти правильно избрали опережающую модель реагирования на распространение инфекции, в связи с чем даже на пике заболеваемость в стране была ниже, чем в других государствах.
Кроме того, руководитель Роспотребнадзора обновила данные по распространению британского и южноафриканского штаммов. Сегодня в России выявлено 192 случая британской мутации, 21 - южноафриканской.
"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - добавила Попова (цитата по ТАСС).
В крупных городах, подчеркнула она, необходимы специальные меры против инфекции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram