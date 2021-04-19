ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попова рассказала о сибирском штамме коронавируса

12:15
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Происходит формирование этой мутации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, сейчас Россия 87-я в мире по среднесуточной заболеваемости.
ВОЗ предупредила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

Попова уточнила, что власти правильно избрали опережающую модель реагирования на распространение инфекции, в связи с чем даже на пике заболеваемость в стране была ниже, чем в других государствах.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора обновила данные по распространению британского и южноафриканского штаммов. Сегодня в России выявлено 192 случая британской мутации, 21 - южноафриканской.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - добавила Попова (цитата по ТАСС).

В крупных городах, подчеркнула она, необходимы специальные меры против инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.