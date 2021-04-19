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Депутат МГД Николаева: Проект "Индустриальные кварталы" запустит новые процессы в редевелопменте промзон

12:21
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Москва занимается этим уже больше 10 лет

В Москве будет возведено 11 млн квадратных метров промышленных производств в рамках программы "Индустриальные кварталы". Это позволит запустить новые процессы в редевелопменте промзон и дать широкие возможности для создания рабочих мест, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Она напомнила, что редевелопмент бывших промышленных зон идет в Москве уже более 10 лет.

"Те территории, которые получили меткое название "ржавый пояс", были полностью обследованы, разработаны комплексные планы развития для этих площадок, и уже есть примеры того, как новые градостроительные концепции становятся востребованными как для покупки жилья, так и для размещения бизнеса", - сказала Николаева.

Одной из таких площадок стала территория ЗИЛ. Эта площадка стала модным и престижным место для жизни и ведения бизнеса.

Градостроительный потенциал программы "Индустриальные кварталы" составляет до 35 млн кв. м площадей, сообщила Елена Николаева. Из них 11 млн составит жилье, еще 11 – промышленные объекты. Еще 13 млн кв. м. отдадут по общественную, деловую, социальную и бытовую инфраструктуру.

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