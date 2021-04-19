Попова предложила ввести в крупных городах спецмеры против COVID-19

Какие - не уточняется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в крупных российских городах должны быть введены специальные меры для борьбы с коронавирусом. Об этом она сказала на собрании отделения медицинских наук РАН.

"Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций: там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, - 10 миллионов человек", - сказала она. Слова главы Роспотребнадзора приводит ТАСС.

Какие конкретно меры должны быть введены, Попова не уточнила.

Кроме того, она отметила, что Москва справляется с коронавирусом лучше других мировых столиц. Хорошие результаты в борьбе с COVID-19 показывает и Санкт-Петербург.

Ранее Оперативный штаб сообщил, что за минувшие сутки в России коронавирусом заболели 8589 человек. Всего в стране за все время пандемии выявлено 4710690 инфицированных.

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