Синоптик дал прогноз на майские праздники в Москве

В первую декаду мая москвичей ждут как дожди, так и тепло

В Москве Первомай будет прохладным и дождливым, а уже ко Дню Победы погода улучшится – в столице потеплеет до +15-20 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

"Мы заканчиваем относительной прохладой апрель, и он своим холодным хвостом зацепит и начало мая. То есть на первомайские праздники погода будет не шашлычная, то есть это относительно прохладный температурный фон, но примерно цифры вырисовываются такие - ночь плюс 1 - плюс 6, день плюс 10 - плюс 15 - это Первомай. И второго числа на градус теплее - плюс 3-8 под утро, плюс 12-17 в дневные часы", - сообщил он.

Тишковец допустил, что в столице в первые майские выходные не обойдется и без локальных дождей.

А уже с 4-5 мая в Москву придет теплая погода. На праздничные дни в честь Дня Победы прогнозируется, что температурный фон на 1-2 градуса превысит норму. Ночью ожидается +5-10 градусов, а днем - +15-20, передает РИА Новости.

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