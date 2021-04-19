ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Екатеринбуржец получил 3,5 года колонии за угрозы взорвать храмы

12:34
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Он также "минировал" вокзалы

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 24-летнему местному жителю, в прошлом году сообщавшему о заложенных в этом городе (а также в Нижнем Тагиле) бомбах. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.
Сбившего прохожих рэпера Гулиева приговорили к четырем годам

Уточняется, что "минировал" подсудимый Храм-на-Крови, Среднеуральский женский монастырь, спортивный комплекс "Динамо", Северный автовокзал. Угрозы всякий раз оказывались ложными.

В суде мужчина заявил, что совершал звонки из хулиганских побуждений. Психиатры признали его вменяемым, а суд приговорил к 3,5 годам колонии. Ранее он уже был судим за побои и кражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Храм
Храм
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.