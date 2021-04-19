Екатеринбуржец получил 3,5 года колонии за угрозы взорвать храмы

Он также "минировал" вокзалы

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 24-летнему местному жителю, в прошлом году сообщавшему о заложенных в этом городе (а также в Нижнем Тагиле) бомбах. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что "минировал" подсудимый Храм-на-Крови, Среднеуральский женский монастырь, спортивный комплекс "Динамо", Северный автовокзал. Угрозы всякий раз оказывались ложными.

В суде мужчина заявил, что совершал звонки из хулиганских побуждений. Психиатры признали его вменяемым, а суд приговорил к 3,5 годам колонии. Ранее он уже был судим за побои и кражу.

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