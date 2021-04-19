"Сильнее, чем ожидалось": Чехия - о реакции России на высылку дипломатов

Москва выслала 20 сотрудников чешского диппредставительства

Вице-премьер и руководитель МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД страны, заявил, что реакция России на высылку из республики 18 дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось.

"Я подготовил для премьер-министра Андрея Бабиша предложение о наших дальнейших действиях", - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Гамачек добавил, что Чехия, ставшая "жертвой операций российских спецслужб", призывает союзников к солидарности.

В минувшую субботу Чехия обвинила Россию и ее спецслужбы в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в 2014 году. В связи с этим чешские власти решили выслать 18 российских дипломатов. Москва ответила, выслав 20 сотрудников диппредставительства Чехии.

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