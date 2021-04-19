В России "Спутником V" полностью привились 3,8 миллиона человек

Всего в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз препарата

Заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что разработанной в учреждении вакциной от коронавируса "Спутник V" оба раза привились 3,8 миллиона человек в России.

"Произведено порядка 20 млн доз вакцины, в гражданский оборот выпущено 16 миллионов доз вакцины", - приводит слова Логунова ТАСС.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза клинических исследований, ее эффективность составляет 91,6%.

Массовая вакцинация в России продолжается с 18 января. Помимо "Спутника V", гражданам доступны еще два препарата - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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