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Кабмин расширил программу льготной ипотеки

12:55
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

По прогнозам правительства, жилищные условия смогут улучшить более 20 тысяч семей

Правительство расширяет программу предоставления льготной ипотеки для семей с детьми. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Мишустин распорядился расширить льготную ипотеку для молодых ученых

"Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате", - сказал премьер на оперативном совещании (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из приоритетов российских властей.

Ранее Мишустин поручил кабмину до 30 апреля подготовить предложения по расширению программы льготной ипотеки для молодых ученых.

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