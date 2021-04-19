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В центре Гамалеи рассказали о ревакцинации "Спутником V"

13:09
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Повторную прививку делали как сотрудники центра, так и обычные люди

В рамках гражданского оборота уже было зафиксировано несколько случаев ревакцинации от коронавируса вакциной "Спутник V", рассказал замдиректора НИЦ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

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Он отметил, что у всех привитых препаратом повторно титры антител оказались выше, чем после введения второй части препарата в рамках первой вакцинации "Спутником V".

"Если мы ревакцинируем людей через 4-6 месяцев, а такие случаи уже и среди сотрудников, и были в гражданском обороте, то мы имеем очень хороший отклик", - подчеркнул Логунов.

По его словам, нейтрализующие коронавирус антитела не способны сохраняться в высокой концентрации в течение длительного времени. Они пропадают в течение 4 месяцев, а через 6 месяцев возвращаются к базовому уровню, передает РИА Новости

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