МВД призвало воздержаться от участия в незаконных акциях

Любые провокационные действия будут пресекаться

Министерство внутренних дел России опубликовало у себя на сайте сообщение о том, что в интернете в последнее время получили распространение посты о готовящихся несогласованных публичных акциях в регионах страны. В связи с этим ведомство призвало граждан помнить о последствиях нарушения закона и воздержаться от участия в подобных мероприятиях.

"Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - также уточнили в МВД.

Там добавили, что со стороны "деструктивно настроенных лиц" на таких акциях возможны действия провокационного характера, расцениваться они будут как угроза общественной безопасности.

В МВД заявили, что провокации будут пресекаться, нарушители понесут наказание.

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