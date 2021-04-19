МВД призвало воздержаться от участия в незаконных акциях

Любые провокационные действия будут пресекаться
Министерство внутренних дел России опубликовало у себя на сайте сообщение о том, что в интернете в последнее время получили распространение посты о готовящихся несогласованных публичных акциях в регионах страны. В связи с этим ведомство призвало граждан помнить о последствиях нарушения закона и воздержаться от участия в подобных мероприятиях.
"Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - также уточнили в МВД.
Там добавили, что со стороны "деструктивно настроенных лиц" на таких акциях возможны действия провокационного характера, расцениваться они будут как угроза общественной безопасности.
В МВД заявили, что провокации будут пресекаться, нарушители понесут наказание.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram