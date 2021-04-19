ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД призвало воздержаться от участия в незаконных акциях

13:09
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Любые провокационные действия будут пресекаться

Министерство внутренних дел России опубликовало у себя на сайте сообщение о том, что в интернете в последнее время получили распространение посты о готовящихся несогласованных публичных акциях в регионах страны. В связи с этим ведомство призвало граждан помнить о последствиях нарушения закона и воздержаться от участия в подобных мероприятиях.
На соцсети составили протоколы за вовлечение детей в акции протеста

"Напоминаем, что в регионах продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19", - также уточнили в МВД.

Там добавили, что со стороны "деструктивно настроенных лиц" на таких акциях возможны действия провокационного характера, расцениваться они будут как угроза общественной безопасности.

В МВД заявили, что провокации будут пресекаться, нарушители понесут наказание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Незаконная акция
Незаконная акция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.