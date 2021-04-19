Российские космонавты рассказали о жизни на МКС

Послеполетная пресс-конференция прошла онлайн

Об исследованиях и новых экспериментах на орбите рассказали участники 64-й экспедиции на МКС. Послеполётная пресс-конференция состоялась в режиме онлайн.

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели на МКС полгода. За это время они провели более 40 научных исследований. Совершили выход в открытый космос продолжительностью почти семь часов. Космонавты отметили, что ровно 50 лет назад на орбиту впервые вывели долговременную станцию "Салют". Это открыло новую страницу в освоении космоса.

"Это большой шаг в освоении космического пространства, поскольку только орбитальные станции могли позволить человеку длительное время находится в космосе, можно сказать, жить в космосе. Значительно, на порядки увеличились возможности исследования человеческого организма, пребывания, техники для жизни в космосе", - заявил космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков.

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