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Началась регистрация избирателей на предварительное голосование ЕР

11:54
  • вторник
  • 20 апреля 2021

Сама процедура голосования пройдёт с 24 по 30 мая в электронной форме

"Единая Россия" открыла регистрацию для избирателей, которые желают принять участие в предварительном голосовании партии. Граждане смогут выбрать своего кандидата. Те, кто наберёт больше всего голосов, будут выдвинуты на выборы в Госдуму.

Сама процедура голосования пройдёт с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал "Госуслуги", передает "ТВ Центр". Для удобства избирателей и кандидатов "Единая Россия" запустила "горячую линию". Граждане могут получить консультацию по всем вопросам. Выборы депутатов Госдумы, а также другие кампании разных уровней пройдут 19 сентября в Единый день голосования.

"У каждого из нас появилась возможность проголосовать за кандидата, который в будущем мог бы представлять партию на выборах в Госдуму. Если говорить о том, кто уже сегодня зарегистрировался, кто будет в качестве кандидатов виден нашим избирателям, то почти 3000 заявлений подано. Почти 40% - это беспартийные, каждый четвёртый - депутат регионального или федерального уровня", - сказала член федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

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