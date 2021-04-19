В Москве встретили российских фигуристов-триумфаторов

Спортсмены одержали историческую победу в Японии

В Москву в понедельник вернулись российские фигуристы. В японской Осаке они одержали историческую победу, впервые выиграв командный чемпионат мира.

В столичном аэропорту "Шереметьево" Сборную России встречали журналисты и болельщики, передает "ТВ Центр". Цветы, шары, плакаты, игрушки. Так они приветствовали своих кумиров. Уставшие и довольные спортсмены охотно раздают автографы и интервью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram