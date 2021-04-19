В Битцевском парке прошел необычный забег с собаками

Каникросс - новое для нас увлечение

В Битцевском лесу прошли необычные соревнования. Дистанцию в два километра люди преодолевали вместе со своими собаками. Пока ещё довольно новый для нас формат каникросс пришёл к нам из Европы и стремительно набирает популярность. И ещё неизвестно у кого воли к победе больше: у людей или у животных.

Пока владельцы собак утрясают формальности с регистрацией, их четвероногие питомцы обнюхивают соперников. Кто-то на весеннюю пробежку выбрался всей семьей. А кто-то приехал сюда, чтобы, возможно, обрести семью.

Дисциплина "каникросс" с начала двухтысячных стала популярным спортивным увлечением у европейцев. По правилам, соревнования обычно проводятся в лесу. Хозяин и собака друг с другом соединяются специальным снаряжением.

"У каждого бегуна, который бежит вместе со своей собакой, есть свой собственный чип, с которым он преодолевает дистанцию". – объясняет директор кросса "Быстрый пес" Дмитрий Тарасов.

С помощью чипа на финише будет считываться время преодоления дистанции каждой из пар. Стартуют участники группами с интервалом в несколько секунд.

На старт весеннего каникросса вышли порядка 250 четверолапых участников и столько же сопровождающих их хозяев. Чтобы все пары могли стартовать поочередно, потребовалось около 10 минут.

Извилистая холмистая дорога в весеннем лесу оказалась рассчитана явно не для слабаков. Однако среди участников забега таких не нашлось. На маршруте всех активно подбадривали зрители.

Преодолеть круг протяженностью 2 километра самой быстрой из пар удалось всего за 6 с половиной минут. Евгений Богатырев и сибирский хаски Азар на прошлогоднем каникроссе были лишь седьмыми, в этот раз они смогли улучить свои результаты и заняли первое место. Впрочем, на пьедестале почета для памятных фотографий места хватило всем.

Татьяна Сидорова, Илья Ушаков, Александр Медведев, Константин Чурашов, Владимир Петров. "ТВ Центр".

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