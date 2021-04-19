Пьяный водитель протаранил пять машин на парковке в Москве

Никто не пострадал

На Западе Москвы пьяный водитель на огромной скорости влетел в автостоянку. Он не вписался в поворот и протаранил пять припаркованных машин на Волынской улице. И хотя в результате ДТП никто не пострадал, иномаркам требуется серьезный ремонт.

Сейчас вместо снесенного забора на стоянке в Солнцево – сигнальная лента. Половину пострадавших машин хозяева уже успели забрать, чтобы через разбитые окна из салона ничего не пропало.

Это ДТП - почти готовый сюжет для кино. Все произошло во втором часу ночи и камеры видеонаблюдения зафиксировали не только момент аварии, но и его последствия. БМВ на бешеной скорости движется по Волынской улице. На Т-образном перекрестке водитель не смог вписаться в поворот, налетел на ограждения и как в боулинге ударил 2 автомобиля, один из которых отлетел в сторону и тут же столкнулся еще с тремя машинами.

"В отношении водителя 1990 года рождения составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения", - заявил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Пострадавших нет, поэтому виновника ДТП полицейские не стали задерживать. Но за такой пакет нарушений за руль он сможет сесть не скоро.

Иван Колесников, Владимир Хуртин, Александр Козликин, Алексей Зотов. "ТВ Центр".

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