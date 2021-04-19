Россиян предупредили о штрафах за пал сухой травы

Огонь наносит колоссальный ущерб экосистеме

Пал весенней травы - вовсе не баловство. Те, кто поджигает траву, уверен, что удобряет почву и избавляется от вредных насекомых. Но экологи утверждают, что это наносит природе непоправимый вред, обедняя всю экосистему.

Спустя всего час после начала пожара здесь только дымящаяся земля да обгоревшие остовы бочек и автомобильных покрышек. Сначала местные жители снимали все на мобильные телефоны, но когда сильный ветер погнал огонь на дом, в зоне риска оказались квартиры.

"Тут, наверное, человек десять было с ведрами – поливали тропинку, поливали траву под теплотрассой, чтобы не пошло в сторону дома, чтобы не загорелся дом. Тут было все черное, все в дыму и люди пока задыхаться не стали, оттуда не выбегали", - рассказала жительница Ногинска Елена Куракулова.

Причину пожара установят дознаватели. В огне серьезно пострадал утеплитель теплотрассы, теперь нужна новая изоляция, ведь зимние холода рано или поздно наступят.

"Теплотрасса в случае заморозков в зимний период может выйти из строя, и жилой сектор останется без тепла и водоснабжения. Из-за халатности произошло возгорание сухой растительности", - сообщил дознаватель Алексей Захаров.

Минувшая зима была очень снежной. Поэтому сезон для спасателей начался позднее обычного. Но сухая, теплая и ветреная погода сделала эту весну пожароопасной.

"В среднем от 40 выездов в сутки осуществляет подразделение Ногинского пожарно-спасательного гарнизона на палы травы. Большое количество полей. На этих полях, если они не обрабатываются, на них, как правило, и происходит пал сухой растительности прошлогодней", - сказал начальник Ногинского пожарно-спасательного гарнизона Артем Самойлов.

Деревня Пешково. Благоустроенный пруд. Вокруг никого, но в мангале еще тлеют дрова. А рядом – больше гектара выжженной земли. Под угрозой частные дома и постройки, газовые подстанции и магистрали. Огонь наносит колоссальный ущерб экосистеме, ведь горят и леса. Но наказание за пал травы несоизмеримо мало.

За пал сухой травы юридические лица заплатят не больше 150 тысяч рублей, должностные – 15, а обычные граждане – трех тысяч рублей. Все меняется, если в пожаре пострадал лес: штраф за неосторожное обращение с огнем – до 400 тысяч, а за умышленный поджог – до миллиона рублей.

Не успел развеяться дым пепелища, как местные жители снова вышли на прогулку. Не исключено, что скоро в мангале вновь будет гореть огонь.

Сухая трава вспыхивает как порох. Достаточно одной искры, которая может прилететь и с дачного участка. Поэтому спасатели обходят с проверками и садовые товарищества. Важно, что правила приготовления шашлыка даже на своей территории очень строгие.

Всем дачникам – памятки. Но как отнесутся жители к рекомендациям, неизвестно. Ясно только одно - неаккуратное обращение с огнем и палы сухой травы – причина 99% всех природных пожаров.

Иван Колесников, Елена Малик, Станислав Ильин, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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