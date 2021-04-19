В Москве продолжаются рейды по проверке масочного режима в транспорте

Жителям столицы напоминают о важности ношения масок и перчаток

При пользовании общественным транспортом пассажиры должны помнить о необходимости ношения масок и перчаток. Это позволяет минимизировать распространение коронавируса в городе.

Ежедневно в автобусах, электробусах, трамваях проходят рейды, передает "ТВ Центр". Контролеры проверяют, как пассажиры соблюдают санитарные меры. Правда, иногда, без конфликтов не обходится (см. видео).

За такое можно получить крупный штраф. На особом контроле и столичный метрополитен. Средства защиты там проверяют перед турникетами. И, если пассажир забыл их дома, в любой кассе маску и перчатки можно приобрести. Также постоянно идет дезинфекция поездов и станций, а в каждом вестибюле размещены бесплатные санитайзеры.

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