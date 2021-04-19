В зону риска попали СНТ и детские оздоровительные лагеря

В Подмосковье начался сезон природных пожаров. Уже определены территории, которые попали в зону риска, передает "ТВ Центр".

Это населённые пункты и СНТ по всем направлениям Московской области, а также детские оздоровительные лагеря в Богородском, Волоколамском, Дмитровском округах, под Можайском, Наро-Фоминском, рядом с Пушкино, Рузой, Шатурой и другими городами.

Причина большинства таких пожаров - сами жители Подмосковья и дачники, которые сейчас активно жгут старые листья и траву, а ветер переносит горящую солому к ближайшим лесам и домам.

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