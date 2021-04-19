"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Португалец работал с клубом с ноября 2019 года

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" сообщил на официальном сайте об увольнении португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. В отставку отправлены и четверо ассистентов специалиста.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви отметил, что клубу под руководством Моуринью не удалось добиться необходимого результата, но он выделяект профессионализм тренера, проявившего "стойкость во время пандемии".

Сейчас "Тоттенхэм" идет седьмым в Английской премьер-лиге, отставая от лидера на 24 очка.

Моуринью возглавил "шпор" в ноябре 2019 года. В активе 58-летнего специалиста - чемпионство Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер") и Испании ("Реал"), а также две Лиги чемпионов и два Кубка УЕФА.

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