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"Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

13:48
  • понедельник
  • 19 апреля 2021

Португалец работал с клубом с ноября 2019 года

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" сообщил на официальном сайте об увольнении португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. В отставку отправлены и четверо ассистентов специалиста.
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Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви отметил, что клубу под руководством Моуринью не удалось добиться необходимого результата, но он выделяект профессионализм тренера, проявившего "стойкость во время пандемии".

Сейчас "Тоттенхэм" идет седьмым в Английской премьер-лиге, отставая от лидера на 24 очка.

Моуринью возглавил "шпор" в ноябре 2019 года. В активе 58-летнего специалиста - чемпионство Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер") и Испании ("Реал"), а также две Лиги чемпионов и два Кубка УЕФА.

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